Elena Rodríguez inició su participación en ‘Supervivientes 2020’ y no con el pie derecho. La madre de Adara Molinero ha creado una gran polémica en torno a la mala relación entre hijos, causando incomodidad a la exconcursante de ‘GH VIP’.

La situación entre sus hijos le causa mucho dolor y sufrimiento, indicó Elena. Y es que Adara y su hermano no mantiene una relación muy cercana, “se repelen”, pues ambos son “muy diferentes”.

El hecho no se vino nada bien a la novia de Gianmarco Onestini, que calificó de ‘comentario innecesario’ lo dicho por su madre. “Era innecesario que sacase eso. Me he quedado alucinada porque hablamos antes de que se fue que no iba a tocar ese tema. Mi hermano y yo somos muy diferentes”, dijo Adara en ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’.

Una de las colaboradoras del programa Sofía Suescun, no se quedó con las ganas y continuó preguntando sobre su relación con su padre y su hermano. Ante esto, la ganadora de ‘GH VIP’ no pudo controlarse más y rompió en llanto.

Luego de ver el grado de afectación de Adara, intervino Nagore Robles, preguntándole a la joven si el tema le causaba daño, a lo que ella respondió: “Sí, un poquito”. Tal como mencionó su madre, Adara dijo que ella y su hermano son muy diferentes, quedando el tema zanjado.

Reencuentro con Hugo Sierra

Como era conocido, Hugo Sierra, expareja de Adara y padre de su hijo, también es parte de ‘Supervivientes 2020’, al igual que Elena Rodríguez, por lo que su encuentro iba a ser inminente.

Cuando Elena saltó del helicóptero en Honduras, Hugo se acercó a la orilla para recibirla. Muy amablemente se saludaron hasta que, en un momento de nerviosismo, y quizá sin pensarlo mucho, le dijo: “Ya no soy tu suegra, pero sí la abuela de tu nieto…”, hecho que causó mucha gracia por la equivocación.