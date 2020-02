Hace algunos años, la vida de la joven Rubí Ibarra García cambió para siempre. Una inocente publicación de Facebook la convirtió en una de las quinceañeras más importantes del mundo y en un viral instantáneo en redes sociales.

Actualmente, a pocos meses para cumplir 18 años, una Rubí alejada del foco de las redes sociales asegura que no renunciará a sus sueños.

"Quiero seguir en la música, seguir cantando. Algún día componer mi propia música. Este sería un gran sueño que yo tengo, dar un mensaje positivo para todas las personas” cuenta la joven que se hiciese famosa al viralizarse su fiesta de quince años en el estado de San Luis Potosí.

“No recuerdo mucho, solo que bailé el vals y la gente estaba muy feliz. Vi a mucha gente y me agobié” reveló Rubí respecto a aquella extraña noche.

Tras su fiesta, la fama no se fue, pero se desinfló poco a poco. Realizó algunas apariciones en televisión, participó en campañas publicitarias y hasta lanzó un sencillo titulado ‘Contéstame’ que acumula medio millón de vistas. Sin embargo, la ya adolescente Rubí desapareció del radar, pues, según su madre, “lo primero es estudiar”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la abrumada Rubí, quien vería cómo la fama cosechada le pasaría factura, sobre todo en las redes sociales. Las mismas que inicialmente le dieron vida ahora amenazaban con destruirla.

“Todavía me duran las burlas. Las personas son así, van a hablar bien y mal. Pero para serte sincera es algo que no me interesa ni me importa. Yo tengo la conciencia tranquila. (La fiesta gigante) Es algo que tenía que pasar, ya fuera por el destino o por lo que fuera. Yo no lo planeé, ni mis papás” aseguró la joven que se tatuó la frase “Lo que no mata te hace más fuerte”, en honor a aquellos tiempos.

Originaria de La Joya, un pueblo pequeño y con algunas carencias propias de la lejanía, Rubí pasará su cumpleaños con su familia y, tras la celebración, que asegura será modesta, participará en una publicidad de tequila. “Nada de fiesta”, aseguró.

Descartó, finalmente, dar algún adelanto de una posible celebración adicional, probablemente anticipando que podría salirse de control como en sus quince años.

Como se recuerda, Rubí saltó a la fama luego de que la publicación de Facebook en la que anunciaba la celebración de sus quince años se hiciese viral y consiguiera visitantes de varias ciudades de México e incluso de Estados Unidos, atraídos por la fiebre que su fiesta ocasionó.