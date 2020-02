Natti Natasha es consciente de lo que ocurre a su alrededor. La dominicana acaba de sacar la canción Me estás matando con un potente mensaje que rechaza la violencia contra la mujer.

La intérprete de Criminal refleja, a través de la balada, lo que siente una mujer al ser víctima de maltratos y cómo la artista está cansada de que esto suceda.

“Esto es en contra de aquellos que creen que con levantarnos la voz y atacarnos verbalmente no nos lastiman, pero sí… Nos lastiman, nos abren heridas y es hora de dejar de callar, es hora de coger valor y levantar nuestras voces en contra de la violencia tanto física como psicológicamente”, recalcó Natti Natasha.

Hasta el momento, el video de Me estás matando alcanza el millón de vistas en Youtube y se encuentra en el sexto puesto de tendencias en esta plataforma.

Asimismo, a través de comentarios, sus seguidores toman con buena fe el mensaje la canción.

“Hay que levantarse como las mujeres empoderadas que somos. Alcen la mano y no callen”, “Estás haciendo la diferencia con un tema que muchas personas lo pasan por alto”, “Soy hombre y esto me hizo llorar. Hagamos conciencia” o “Esté es el tipo de música que realmente importa. Estas son las canciones que para siempre se guardan en el corazón” son solo algunas de las palabras de sus fans en la página de videos.

La cantante estrenó Me estás matando en la reciente edición de los Premios Lo Nuestro 2020. “Gracias Premios Lo Nuestro por permitir llevarle un mensaje a esas personas que no valoran a esas reinas que tienen a su lado. No calles y alza tu voz”, escribió Natti Natasha en Instagram con los hashtags #Meestasmatando #Bastaya.