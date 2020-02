La exconductora de Esto es Guerra María Pía Copello fue una de las peruanas que desfiló por la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro 2020. La animadora lució su figura con el famoso vestido verde que también usó Jennifer Lopez. El hecho fue motivo de duras críticas.

Ante los cuestionamientos, la presentadora salió al frente y, sin temor alguno, dijo lo que realmente piensa sobre los comentarios que se hicieron respecto a su look.

PUEDES VER María Pía Copello se luce con vestido de Jennifer López en los Premios Lo Nuestro 2020

María Pía Copello aseguró que tuvo tan solo un día para conseguir su traje para el evento y que, cuando encontró el vestido Versace, quedó encantada.

Rodrigo González elogia outfit de María Pía Copello.

“Fue pura casualidad. Versace es una marca que siempre me ha gustado, pero yo buscaba un vestido largo, y el día que fui a la tienda me dijeron que también tenían ese vestido que recién había llegado. Lo vi y me enamoré. Era mi talla y así que no hice más que llevármelo”, dijo a El Comercio.

En sus declaraciones, la exconductora de Esto es Guerra también mencionó que se atrevió a ponerse el vestido de Jennifer Lopez, pues consideró que tenía la imagen adecuada para lucirlo en los Premios Lo Nuestro 2020.

PUEDES VER Gian Piero Díaz envía mensaje tras ingreso de Maria Pía a Esto es guerra

“Hay que ser osada para ponerte una prenda así, pero si se te ve bien, hay que aprovechar porque este cuerpo no voy a tenerlo toda la vida. Pasó que me quedó bien, está de moda y tengo una profunda admiración por Jennifer Lopez”, aseguró.

“Me gusta vestir bien, siempre con escotes atrevidos pero que no se vean tan exagerados. Para este evento lucí un vestido así, porque considerando cada invitación hay que darle un trato especial”, añadió.

María Pía Copello cumple 43 y lo celebra al lado de su esposo Samuel Dyer Coriat. Foto: Instagram

En una entrevista para otro medio, María Pía Copello también dijo que no le interesan las críticas en su contra y que está completamente dispuesta a utilizar nuevamente el vestido Versace de Jennifer Lopez. “¡Claro! (Le gustó a su esposo) Me lo pondré mil veces porque me encanta. Mi esposo me apoya y me dijo su opinión y los dos coincidimos”, mencionó.