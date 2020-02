Magaly Medina exige pruebas ante presunta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano

Este viernes en Magaly TV, la firme, Magaly Medina habló sobre los comentarios que hizo el ‘Zorro’ Zupe en Válgame acerca de una presunta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano.

Luego de que el amigo de Tilsa Lozano y sus compañeros en Latina dejaran entrever que el notario habría traicionado la confianza de la popular ‘Urraca’, esta se mostró despreocupada y hasta les dijo a los presentadores que les agradecería si le mostraran pruebas de lo que dicen.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano

“Soy crítica de televisión, se tienen que aguantar, yo igual aguanto cuando otros me critican... (Los conductores de Válgame) Echan a andar una maquinaria de lodo y comienzan a esparcir rumores, eso no es periodismo...", comentó inicialmente en su programa Magaly TV, la firme.

"Muestren una prueba flagrante, así como cuando muestro ‘ampays’, ahí diré ‘pucha que bien, que buen trabajo’, porque yo agradecería un ‘ampay’, de verdad, porque así es el trabajo honesto, sin mentiras”, añadió la ‘Urraca’.

Magaly Medina fue clara al asegurar que se encuentra disfrutando plenamente su felicidad al lado de su esposo Alfredo Zambrano y que, si en caso, llegara a comprobar una infidelidad, no dudaría en continuar su vida sin mayores preocupaciones.

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un 'ampay’ de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera (sic)”, dijo sarcásticamente, en referencia a los comentarios del ‘Zorro’ Zupe y las demás figuras de Válgame.

Magaly Medina celebra 9 años de relación con Alfredo Zambrano

La conductora de televisión Magaly Medina emocionó a sus fans en Instagram al compartir un video por sus nueve años de romance con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Siempre tan romántico y detallista. Alfredo jamás olvida nuestras fechas especiales. Esta vez no fue la excepción y consiguió sorprenderme. Miren el video hasta el final”, escribió Magaly Medina junto al clip.