Diego Val, expareja de Leslie Shaw, no quiso dejar pasar la ocasión para opinar sobre el nuevo romance de la cantante con el tatuador peruano Stefano Alcántara, quien ha trabajado para artistas como Maluma y Gianmarco.

Val reveló ante las cámaras de Magaly TV, La Firme que fue él quien presentó a Alcántara con la cantante, pues ambos tenían una amistad de muchos años y coincidían en Miami en ocasiones. “A Stefano lo conozco hace años, con él hoy en día no me comunico como me comunicaba antes”.

El cantante se refirió al instante en que supo de la noticia. “Al momento que me entero, fue un shock de cinco minutos y después de eso me reí. Me cogió de sorpresa, no por el lado de Leslie (...) yo creo que es más que todo por el lado de códigos”, afirmó.

Cuestionado sobre quién habría “roto los códigos”, Val recalcó: “Pues en este caso sería Stefano al no comunicarse como persona y yo tener que enterarme por una red social”.

De igual manera, explicó las razones por las cuales culminó su romance con la intérprete de ‘Faldita’. “Leslie y yo en algún momento decidimos ya no estar porque cada uno tiene su vida. Yo, antes de estar con Leslie, tenía dos meses de viaje de por medio, me iba a Europa un mes, me iba a México un mes a seguir trabajando en la novela, entonces es un poco complicado”.

El también actor se refirió a la relación que mantuvo con la artista nacional, que duró seis meses: "En el tiempo que la pude conocer, tuvimos una relación muy cool, una amistad, eso es lo que pensé, o lo que quiero creer, pero pues, como cualquier amor, todo tiene un comienzo y un final”.

Leslie Shaw confirma relación con famoso tatuador

Leslie Shaw confirmó en Instagram su relación con el famoso tatuador Stéfano Alcántara. La intérprete de ‘Faldita’ reveló y gritó a los cuatro vientos los rumores que se venían especulando hace varias semanas.

Tras anunciar el fin de su relación con Diego Val a inicios de año, se supo que ambos se habían distanciado en diciembre, pero fue hasta enero que su separación fue oficial.

“¿Ya mucho no? Ya mucho estaba durando, no confían en mí. Sí, estoy contenta… Ya se acabó”, refirió en su momento la intérprete de música urbana.