Todo por la amistad. Cara Delevinge escuchó las palabras que Justin Bieber dijo en el programa The late late show de James Corden. En la dinámica que el cantante de Yummy jugó, seleccionó a las amigas de su esposa, Hailey Baldwin, de favoritas a menos favoritas.

Bieber puso en orden jerárquico a las amistades de Balwin de esta forma: primero a Kendall Jenner, segundo a Gigi Hadid y tercero a Cara Delevinge. El público gritaba asombrado.

Si el cantante no hacía esa selección, tenía que comer un plato exótico que, en este caso, fue pene de toro.

“Sé que (Hailey) ha pasado la mayor parte del tiempo con Kendall. Es una buena amiga nuestra. No he pasado mucho tiempo con Gigi ni con Cara. No tengo nada en contra de esas personas, es solo que tengo una mejor relación con Kendall”, afirmó ante la atenta mirada de Corden.

Esto desató que la modelo de Victoria Secret publicara en su cuenta de Instagram fotos y un video en los que evidenciaba la amistad que mantiene con el cantante.

Una de las historias es el desfile en el que Bieber y Delevinge coincidieron en el 2012. En la imagen se ve a la también actriz modelando por la pasarela, mientras el esposo de Hailey canta en vivo como parte del espectáculo.

En otra historia, se muestra el selfie que se tomaron la modelo y Justin Bieber. Además, la misma Delevinge publicó el video en el preciso momento en que el intérprete de Sorry responde la famosa pregunta en The late late show.

“Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas? Te amo Hailey Bieber: Debió de comer comido el pene de toro”, manifestó la también escritora.