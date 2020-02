Los fans de la famosa serie Friends se encuentran emocionados después de que HBO Max anunciara un capítulo especial con el elenco original.

La noticia acaba de ser confirmada por la actriz Jennifer Aniston, quien a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación que contenía una divertida foto.

En la imagen se puede ver al elenco completo de la serie dentro de un carro crema. Además, la actriz escribió: “Está corriendo”.

La postal tiene más de 8 millones de ‘likes’ y sus fans han comentado cuán contentos se sienten por esta noticia.

“¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ustedes nunca habían terminado totalmente, estaban en un descanso”, “¡Finalmente! He estado esperando este anuncio por tanto tiempo”, se pudo leer entre los comentarios.

Los actores Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc y David Schwimmer también publicaron la misma imagen en su cuenta de Instagram.

El director de contenido de HBO Max ha explicado que el ansiado capítulo se podría llamar The One Where They Got Back Together y estará disponible en esta plataforma desde el mes de mayo junto al resto de capítulos de la serie.

Esta noticia era esperada por los miles de seguidores de la serie, quienes siempre sacaban a relucir el tema cuando los protagonistas hacían un reencuentro y lo publicaban en sus redes sociales.

Con esta imagen Jennifer Aniston, confirma el regreso de Friends: Foto: Instagram

Como se recuerda, cuando la actriz Jennifer Aniston creó su cuenta en Instagram, la primera foto que publicó fue una con el elenco de Friends, provocando la nostalgia de quienes crecieron esperando cada capítulo de la exitosa serie.