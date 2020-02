Hermanas de Jefferson Farfán revelan cómo llaman a doña ‘Charo’ [VIDEO]

Las hermanas de Jefferson Farfán no han sido ajenas a los escándalos del futbolista, el cual se ha visto involucrado durante los últimos días junto a su madre, doña Rosario Guadalupe.

Las hijas del señor Luis Farfán salieron a hablar ante las cámaras del programa Válgame para mostrar su apoyo al integrante de la selección peruana y aclarar los supuestos rumores sobre la relación que tienen con la madre del deportista.

“No entiendo por qué dicen que mi papá nunca lo ha apoyado. Yo que sepa él lo ha apoyado en lo que ha podido porque en esa época no se ganaba la cantidad de dinero que se gana hoy en el fútbol. Su mamá ha dado todo por su hijo, pero también ha habido ayuda de mi papá", sostuvo una de las féminas.

Jefferson Farfán es expuesto por sus 5 hermanas en el programa Válgame.

Asimismo, una de las hermanas recalcó que ellas al igual que su padre, no esperan nada de Jefferson Farfán. “Mi papá nunca ha esperado algo de él. No hemos estado esperanzado en su dinero. Él a nosotros no nos da ni un sol mensual”, manifestaron frente a las cámaras.

Las engreídas de don Luis Farfán aprovecharon el momento para dejar en claro que no tienen ninguna rencilla con doña ‘Charo’, por el contrario ellas sienten un gran respeto y cariño hacia la progenitora del seleccionado.

“Nosotros llevamos una buena relación, sin incomodarlo, sin meternos en sus cosas de él. Nosotros hemos ido a su casa en La Molina. Las veces que hemos ido, la hemos visto a doña ‘Charo’ y le hemos saludado con respeto”, expresaron.

Por otro lado, se animaron a contar como le dicen de cariño a la mamá del mejor amigo de Yahaira Plasencia. “Le decimos ‘Tía’ con respeto. Incluso mi mamá le saluda a la señora”, finalizaron.