Cielo Torres pide cadena de oración por su tía afectada por huaicos en Tacna [VIDEO]

La intérprete de la recordada teleserie Ojitos hechiceros Cielo Torres se manifestó con respecto a los terribles huaicos ocurridos en la ciudad de Tacna. Como se sabe, este desastre natural ha dejado un total de 4 muertos, 21 personas heridas y 250 viviendas afectadas, hasta el momento.

Es por eso que la actriz pidió a sus seguidores realizar una cadena de oración por las víctimas, entre las cuales se encontrarían sus familiares, quienes residen allí.

“Acabo de hablar con mis hermanos y mi mamá que han regresado a Tacna, y la situación está súper complicada, ha entrado huaico a muchas zonas, ya se cobró dos vidas y espero que no suceda más desgracia y se pueda controlar”, dijo el pasado viernes 21 de febrero.

Además, Cielo Torres pidió a las autoridades pronunciarse y asumir su labor frente a esta desgracia. “Sé que la naturaleza es incierta, pero es muy importante que las autoridades tomen precauciones debidas. En el caso de la ciudad de Tacna viene con lluvias torrenciales desde hace mucho tiempo hasta que colapsó”, afirmó muy preocupada por la tragedia.

Cielo Torres envía mensaje a Tacneños.

Asimismo, la también salsera Cielo Torres rogó a sus seguidores en Instagram que se unan en oración por la salud de su tía, quien sería una de las afectadas por el huaico en Tacna.

“No existen canaletas en las pistas, no existen caídas en las casas, no hay refuerzos en quebradas, en ríos, es momento de dejarnos de preocuparnos de cosas que no son importantes. En estos momentos, Tacna está pasando por una situación muy complicada, en lo que pueda ayudar voy a estar acá, voy a estar atenta a todo lo que está pasando y les pido una oración para mi tía Raquel”, aseveró muy angustiada.

Los sectores más afectados por el desastre natural son La Florida, La Rotonda, San Pedro, Ramón Copaja y la avenida Hipólito Unanue.