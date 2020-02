María Luisa Godoy y Martín Cárcamo hablaron el pasado viernes fuerte y claro sobre su participación en el Festival de Viña del Mar 2020.

En la conferencia que ofrecieron, resaltaron el rol crucial que cumplirá Godoy, al ser la primera mujer en la historia que conducirá el evento pese a estar embarazada.

La periodista chilena reconoció las desigualdades laborales entre un hombre y una gestante.

“Esto es parte del Chile por el que quiero luchar, donde trabajar no sea un impedimento para ser mamá y donde ser mamá no sea un impedimento para trabajar (...). Las mujeres seríamos mucho más felices si no tuviéramos el problema de trabajar y tener hijos”, subrayó a sus colegas, quienes le lanzaban diversas preguntas.

Asimismo, hizo un llamado a las empresas en modernizarse y dar facilidades a la mujeres que se encuentran en su condición.

Maria Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Foto: difusión

Actualmente ella tiene 4 meses de embarazo, del que sería el cuarto y único niño, además de sus tres hijas Violeta, Jacinta y Luisa. "Mi marido tenía muchas ganas de tener un hombre y quiere que se llame como él, Ignacio”, remarcó.

Debido al crecimiento de su vientre, la conductora tuvo que adaptar sus vestidos para cada noche.

“Estaba todo listo, y ahora hay hartos vestidos que no cruzan y que se están arreglando”, indicó, por lo que los diseñadores de sus atuendos le recomendaron que sea cuidadosa al momento de comer dulces.

El festival se desarrollará del 23 al 28 de febrero. Foto: Instagram

Godoy recalcó el propósito del evento. “La invitación es a pasarlo bien, esto es una fiesta. Esperamos que este 2020 sea el mejor festival de la historia”.