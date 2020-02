Disney Channel acaba de estrenar la serie ‘Gabby Durán: niñera de aliens’, una comedia de acción real que narra las andanzas de una adolescente que sin proponérselo se pone a trabajar como cuidadora de niños alienígenas disfrazados de humanos. La protagonista de esta historia, Kylie Cantrall, es una conocida youtuber y cantante de 14 años, quien conversó con La República.

¿Cómo ha sido el cambio de ser youtuber a estrella de Disney?

Estar en Disney es más exigente que grabar videos de YouTube porque estoy en el set durante largas horas con horarios que tengo que cumplir. Cuando estoy filmando un video de YouTube en mi habitación, puedo decir “¡Oye, vamos por Fro-Yo!”, y nadie me dice “¡El próximo descanso es a las 4:30!”.

¿Cómo te encontró Disney?

La primera vez que me reuní con Disney fue porque estaban interesados en promocionar uno de mis singles de YouTube que publiqué llamado “Sleep is for Suckas”. Fue un video que puse donde iba a visitar a mi abuela en una casa de ancianos, y de alguna manera volví a todos los abuelos jóvenes de nuevo. Tenía como 10 años. Luego audicioné y obtuve algunos participaciones como invitada en “Bizaardvark” y “Ravens Home”.

¿Cómo asumes el ser la protagonista de esta serie? ¿Te pones nerviosa antes de filmar?

Creo que todos los niños han crecido viendo Disney Channel, así que pensé en tener mi propio programa desde los 6 años. Realmente se siente como un sueño hecho realidad. Me he estado preparando para esto desde que tenía 3 años, compitiendo en concursos de baile, grabando mis propias canciones y publicando videos en mi canal de YouTube. Por lo tanto, no me pongo realmente nerviosa, simplemente me emociona ver que toda esta visión cobre vida.

¿Cómo te preparaste para ser Gabby Durán?

Hice muchas memorizaciones para aprender las líneas del guion, pero traté de traer mucho de mí al personaje. Creo que a los escritores les encantó agregar elementos de mi vida a la personalidad de Gabby.

‘Niñera de aliens’ trae a la memoria a ‘Jessie’ (2011) con Debbie Ryan, una serie de Disney que narraba la historia de una joven niñera en Nueva York, ¿podría decirse que Gabby es una nueva versión de niñera en estos tiempos?

Sí, definitivamente tiene algunos momentos de ‘Jessie’ porque, al igual que Jessie, no siempre hace las cosas de la manera tradicional y le encanta llevar a los niños alienígenas que cuida a aventuras locas.

¿Cómo maneja una adolescente de tu edad los comentarios negativos de las redes sociales y YouTube?

He estado haciendo esto desde que tenía 8 años, y recuerdo que mi padre me explicó que si te expones, no todos te apoyarán, así que tendrás que lidiar con comentarios negativos u “odio”. Tienes que desarrollar una piel gruesa desde el principio, leo los comentarios pero solo respondo a mensajes positivos.

Tu padre es productor musical. ¿Qué te dice ahora que eres una estrella de Disney Channel? ¿Qué consejos te da?

Mi padre y yo hemos estado discutiendo mi carrera desde que competí en mi primer recital de baile. Siempre estamos pensando a largo plazo, como si este fuera el movimiento correcto para mi carrera, no solo las cosas divertidas. Así que ha sido un consejero sobre todo, nunca ha sido solo sobre música. He tenido mucha suerte de tener dos padres en el negocio, han experimentado altibajos, por lo que obtengo mucha información privilegiada sobre qué esperar. Ha sido maravilloso tenerlos, no lo cambiaría por nada del mundo.

Datos

En Disney Channel. ‘Gabby Durán: niñera de aliens’ se transmite de lunes a viernes a las 4:30 p.m.

Tema. Kylie lanzará en marzo su nueva canción “No Reason” por YouTube, Vevo y Disney Channel.