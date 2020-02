Roberto Gomez Bolaños y sus vínculos con Pablo Escobar y el narcotráfico

Roberto Gomez Bolaños es por excelencia, el representante de la comedia y el humor para quienes crecieron acompañados de sus entrañables personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Chaparrón Bonaparte, Chómpiras, Dr. Chapatín, Vicente Chambón, El Flaco y Chaplín, entre otros. Sin embargo, existe un lado oscuro acerca del artista mexicano que pocos se atreven a comentar.

Tras la muerte del actor en 2014, los integrantes del que fue su círculo más íntimo durante varios años, se atrevieron a sacar a la luz algunas infidencias que vinculan al famoso Chespirito con el criminal Pablo Escobar.

El actor Carlos Villagrán, quien encarnaba a Quico, reveló algunos detalles que relacionan a Roberto Gómez Bolaños con un grupo de narcotraficantes colombianos. De acuerdo a su versión, el intérprete del Chavo aceptaba actuar en algunas fiestas privadas organizadas por sicarios.

Elenco de El Chavo del 8. Foto: Difusión

“Yo no fui y tengo ese orgullo, el de haber dicho que no iba. Pero Roberto sí fue. No sé qué otros compañeros de la tira habrán aceptado trabajar para esta gente. Llegaron a ofrecerme hasta un millón de dólares y eso me causó escalofríos, pero dije que tenía otros compromisos profesionales y me dejaron en paz”, confesó.

Pablo Escobar. Foto: Difusión

De esta manera, se confirmaron los que hasta ese momento eran rumores, la entrañable ‘Vecindad del Chavo’ había asistido a amenizar la celebración de la hija del capo colombiano. Villagrán reveló para el diario Basta, que sí fueron a la primera comunión de la heredera de Pablo Escobar, sin embargo, no conocían de quién se trataba.