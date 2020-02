Jota Benz sobre Angie Arizaga: “Me parece hermosa” [VIDEO]

Jota Benz fue invitado a la secuencia Chocahuarique y contó detalles sobre su presunto romance con Angie Arizaga, ya que ambos han sido vinculados desde hace meses.

El chico reality confesó que considera hermosa a la popular ‘Negrita’. Sin embargo, no reveló si es que tuvieron alguna cita a solas.

“Me parece hermosa Angie Arizaga, todos me preguntan si me gusta, pero para terminar de definir si te gusta una persona, tienes que terminar de conocerla. Al cine, a correr o al gimnasio. No hemos salido, hemos salido en grupo”, dijo en la plática con ‘Choca’ Mandros.

Ademas, el hermano de Gino Assereto explicó un secreto. Contó que desde el momento en que entró a Esto es guerra, intentó acercarse de forma espontanea a la expareja de Nicola Porcella, para apoyarla en temas de la competencia.

Jota Benz y Angie Arizaga Foto: archivo

“Yo la comienzo a apreciar como persona porque tenía una afinidad muy bonita con mi hermano. Al ver a Angie, cuando llegaba tarde o no sabía un juego, no sé por qué me enfocaba en enseñarle paso a paso lo que no sabía”, confesó. Poco después, cuando ‘Choca’ le consultó si le gustaría que Angie Arizaga fuese su enamorada, el joven prefirió callar.

Cabe recordar que en el día de San Valentín, la ‘Negrita’ y Jota Benz impresionaron a todos con una coreografía del Super Bowl 2020 en Divas, la nueva secuencia de Esto es guerra. En dicha presentación, la chica reality y el hermano del popular Tiburón Assereto se convirtieron en Jennifer Lopez y J Balbin.