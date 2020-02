Enamorándonos: Adrián Cue se despide de programa por grave problema de salud [FOTOS]

View this post on Instagram

Dejemos de ponerle etiquetas de género al cuidado de la piel y la salud... hoy se termina un ciclo y el universo me da la oportunidad de comenzar otro, gracias por todo lo obtenido y listo para recibir todas las bendiciones que este nuevo año tenga para mi, seguiré buscando ser yo seguiré buscando verme como me gusta y seguiré tratando de crecer y ser mejor... no importa de los elementos que tenga que hacer uso para lograr llegar a ser quien quiero ser siempre cuidare de mi buscando mi propia satisfacción y felicidad... gracias @dr_roman08 por ayudarme a ser mi mejor versión Happy birthday to me 😘