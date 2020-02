Supervivientes 2020 ya empezó y los primeros momentos de tensión no se dieron solo en la competencia, sino también en el plató del programa. Tras muchos fuegos cruzados por las redes sociales, Sofía Suescun y Gloria Camila Ortega se vieron las caras por primera vez en televisión.

Gloria Camila, defensora en plató de su madrastra Ana María Aldón, y Sofía Suescun, defensora de su hermano Christian protagonizaron unos instantes tensos conducidos por el presentador Jorge Javier Vázquez en la primera gala del reality.

Tensión en el plató de ‘Supervivientes 2020’

“¿Conoces a Sofía? Ella se puso un pijama tuyo”, preguntó Jorge Javier Vázquez a Gloria Camila al empezar el programa.

“Yo nunca he tenido nada en contra tuya”, aseguró Sofía a pocos metros de distancia de Gloria. La hija de Rocío Jurado no quiso entrar en demasiadas polémicas pero sí dijo: “Yo a ti te conozco por lo que decía tu novio y no era nada bonito”, en referencia a la mala opinión que Kiko Jiménez tenía sobre su actual novia.

Sofía Suescun, ganadora de SV 2018, sin perder la sonrisa del rostro, acusó a Gloria de estar anclada en el pasado: “Sigues viviendo en el rencor y lo estás demostrando”.

Ambas dejaron en claro que no piensan firmar una tregua y Gloria terminó la discusión diciendo: “No tengo nada que hablar con ella y el pijama, se lo regalo”. Su mensaje final arrancó aplausos del público en el plató.

Cabe recordar que Sofía Suescun usó un pijama que había sido de Gloria para el vídeo de presentación de Kiko Jiménez en la última edición de Gran Hermano VIP (GH VIP). Esto inició un enfrentamiento entre ambas y muchas críticas a Sofía en las redes sociales.

Sofía Suescun, aconsejó a su hermano Cristian antes de que se vaya a Honduras

La ‘Reina de los realities’ aconsejó a su hermano Cristian Suescun antes de que se vaya a Honduras: “Cuando te den bajones tienes que pensar lo privilegiado que eres de estar ahí. No mostrar tus puntos débiles y potenciar tus puntos fuertes. Cuando pienses que no puedes más, es justo cuando puedes diez veces más. No se te puede olvidar que eres hermano de una ganadora”.