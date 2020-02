Supervivientes 2020 arrancó este jueves 20 de febrero con toda su artillería. El reality empezó con el tradicional salto de todos los concursantes desde el helicóptero. Sin embargo, los encontronazos empezaron mucho antes en la semana de convivencia.

Uno de los roces más comentados fue el que Rocío Flores protagonizó con Yiya, quien terminó metiéndose con su físico. Críticas que disgustaron a Antonio David Flores, quien defendió a su hija en el programa La habitación del pánico, horas antes de que la joven saltara muy decidida desde el helicóptero.

El colaborador del programa Sálvame ha criticado duramente la actitud que estaba teniendo Yiya. “Es una persona que busca conflicto y me encanta cómo ha trabajado mi hija el conflicto, con educación y con respeto, poniéndole las cosas muy claras desde el principio”.

A su vez, ha mencionado que su hija sabe qué compañeros harán que pierda los papeles, “Ella sabe que hay compañeros de reality que van a ir a buscarle las cosquillas y que van a buscar una confrontación. Ella sabe cómo, cuándo y con quién tiene que entrar en ese conflicto”.

La presentadora del programa, Nuria Marín, le recordó el momento más tenso de la discusión cuando Yiya profirió insultos y se metió con el físico de Rocío Flores.

“Rocío no tiene ningún problema con su físico, Rocío lleva tiempo con problemas de ansiedad, por eso ha aumentado su peso. Ella es muy consciente de ello, es un problema de salud y me parece muy triste que se utilice como un insulto, me parece tremendo”, respondió un contundente Antonio David.