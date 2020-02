Robert Pattinson no calló nada. Debido a que recientemente fue nombrado como el más hermoso del mundo, por un grupo de expertos que utilizó The Golden Ratio of Beauty Phi (técnica de pintores de Renacimiento antiguo), el actor habló sobre lo que significa ello para él.

Esto fue lo que dijo el actor que dio vida a 'Edward Cullen’ en la saga de Crepúsculo.

“Es raro. Nunca estuve realmente preparado para los papeles de chico guapo, porque siempre he sido bastante raro cuando conozco gente.”, aseveró el nuevo Batman.

Asimismo, señala que tomó por sorpresa que lo seleccionaran para papeles de gente ‘hermosa’: “Mi papel de Harry Potter era un chico guapo y fue una sorpresa que fuera bastante fácil de conseguir. Después, en Crepúsculo [Edward es] hermoso, hermoso, hermoso", remarcó.

Además, manifiesta que sus amigos creyeron que él hacía algo singular para actuar como Edward.

"Después de que hice Crepúsculo, [mis amigos dijeron]: ‘Oh, estás posando todo el tiempo’, y yo digo, ‘¿De qué estás hablando? Solo estoy de pie. ¡Y ninguno de ustedes pensó que era guapo hace dos años!’”, acentuó, confesando, a su vez, que estaba “regordete y sin pelo” cuando pasó el casting.

Para que los científicos concluyeran que Pattinson es el ‘hombre más hermoso del mundo’, crearon una fórmula matemática que da como resultado un porcentaje que indica cuán cerca de lo perfecto es el rostro de una persona.

Uno de los romances más mediáticos de Pattinson fue con su coprotagonista en Crepúsculo, Kristen Stewart. Foto: difusión

El actor llegó a un 92.15 sobre 100 por ciento, lo que hizo que se ubicara en el primer lugar de la lista.