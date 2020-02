Nicola Porcella regresó a Todo por amor tras ser protagonista de un escándalo por lanzar un comentario machista sobre Karina Rivera.

El exchico reality fue blanco de críticas en las redes sociales al dejar entrever que los únicos que podían cortejar a la animadora son los gerentes del canal Latina porque ellos tienen dinero para financiar el programa.

Sin embargo, al reaparecer en la pantalla chica, el exintegrante de Esto es guerra se mostró más tranquilo y tomó la palabra por un momento para hacer una reflexión sobre su polémico pasado amoroso y laboral.

Todo empezó cuando una participante de Todo por amor realizó una terapia motivacional para superar porblemas del pasado.

Allí Nicola Porcella aprovechó para agradecer a su familia por ayudarlo en peores momentos que atravesó en la televisión peruana, como el reciente caso con Karina Rivera.

“Yo he tenido tantas cosas en la vida, y me enseñó que la familia es lo más importante. No era muy pegado a ellos, pero tantas caídas me pasaron en la televisión, y me levantaron. Hay mucha gente que infinidad de cosas”, expresó el exchico reality.

Nicola Porcella no se retira de Latina

Un día después de que Nicola Porcella sea víctima de ataques en las redes sociales, donde inlcuso, miles de cibernautas pedían su salida de Latina y de la televisión peruana en general, Karina Rivera anunció que el ahora presentador de Todo por amor se tomaría un tiempo lejos del programa.

Karina Rivera y Nicola Porcella son los conductores del programa 'Todo por Amor' que se emite por Latina. (Foto: La República)

Según fuentes de algunos medios de espectáculos, la salida de Nicola Porcella estaba siendo evaluada por la casa televisora tras las fuertes críticas. Pero el también modelo sorprendió al reaparecer con una gran sonrisa al lado de la animadora infantil.