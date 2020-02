Mariella Zanetti sobre Mónica Cabrejos: “Es venenosa y está perturbada”

En su momento, Mónica Cabrejos y Mariella Zanetti se encontraban entre las vedettes con mayor prestigio en el espectáculo peruano. Sin embargo, el éxito que experimentaron ambas no se reflejó en una buena amistad. De hecho, la excandidata al Congreso tiene el peor de los conceptos de la actual conductora de Válgame.

Y es que en unas recientes declaraciones vertidas al diario Trome, Mariella Zanetti tuvo palabras de grueso calibre contra Mónica Cabrejos, quien se ha ganado la antipatía de muchos personajes de la farándula local.

Mónica Cabrejos ha tenido una serie de discusiones con personajes de la farándula.

De hecho, la exvedette se mostró impactada con las declaraciones que, día a día, hace Mónica Cabrejos en espacios de espectáculos: “Ella me sorprende cada día más y por cada estupidez que dice en televisión. Es picona”.

El periodista le preguntó a Mariella Zanetti si consideraba que a Mónica Cabrejos le estaba afectando salir en televisión, en cuanto a humildad y sencillez.

Mariella Zanetti aseguró que desde sus épocas como vedette Mónica Cabrejos era una persona "desleal".

“Ella siempre fue así: envidiosa y perturbada. Con mucho odio. Siempre destila veneno y es desleal en todo sentido de la palabra. Es cuestión de revisar su pasado”, resaltó la exintegrante de Recargados de Risa.

No contenta con ello, Mariella Zanetti lanzó otro calificativo hacia Mónica Cabrejos: “Es amargada”.

Mónica Cabrejos es una persona "perturbada", de acuerdo a las palabras de Mariella Zanetti.

También se mostró en contra del comentario en el cual Mónica minimizaba a Melissa Klug por ''ser solamente ama de casa''.

“Creo que no entiende ese aspecto de la vida porque no es mamá ni jamás fue esposa. No sabe lo que es ser ama de casa, lo sacrificado y la responsabilidad que se tiene al ordenar y administrar un hogar... (eso) la hace una mujer que lee mucho, pero ignorante”, sentenció Zanetti.

Cuando le consultaron si estas supuestas conductas las mostraba en los años que fue vedette, Mariella Zanetti no dudó en responder: “Siempre. Con todas, con Sara Manrique y con mucha gente. Pero a mí me tiene sin cuidado”.