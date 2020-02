Millán Salcedo en ‘El Hormiguero’: “Me dio una subida de tensión porque no me cuidaba”

El actor y humorista Millán Salcedo visitó el plató del programa El Hormiguero el pasado jueves y habló de su experiencia cercana a la muerte al sufrir un grave ataque de epilepsia que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas el verano pasado.

Tras su vuelta a la televisión, Millán explicó que su desmayo fue a causa de una subida de tensión provocada por no cuidar su alimentación, lo que derivó en los dos ataques de epilepsia en los que se mordió la lengua. Esto provocó que tuvieran que amputarle parte de la misma mediante cirugía.

Cabe recordar que el 4 de julio de 2019 Millán se encontraba en Sevilla y allí fue ingresado de urgencia tras desmayarse en un bar. Esto hizo que surgieran muchas especulaciones sobre su estado de salud en los últimos meses.

Durante la entrevista, el humorista quiso aclarar estas informaciones falsas en el programa estrella de Antena 3.

“Me dio una subida de tensión porque no me cuidaba” #MillánSalcedo desmiente los falsos titulares #MillánEH pic.twitter.com/HLNiMURBi2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 20, 2020

“No es cierto lo que dicen las lenguas de doble filo sobre que me había dado un doble ictus conduciendo… ¡y cómo puede ser eso posible si yo no sé conducir! Es mentira, estoy vivo. A mí lo que me dio fue una subida de tensión porque no me cuidaba mucho”, respondió el humorista.

“Me han quitado la sal. Tengo que hacer una dieta. Ahora tengo que comer sano, pero no me importa. Llevo ocho meses sin tomarme una cervecita”, contó Millán respecto a las indicaciones de los médicos para que cuide su alimentación. “Ahora me llamo Milán Cedo y bebo Coca-Cola Cedo”, agregó bromeando.

Fiel a su estilo, ocupó el lugar del presentador Pablo Motos y bromeó con el lenguaje “inclusiva e inclusivo”. Además propuso que ‘Trancas y Barrancas’ sean nombrados también como ‘Trancos y Barrancos’.

Millán Salcedo también presentó su libro Humor absurdo bajo el brazo y dejó un enigmático mensaje sobre su futuro profesional: “Martes y 13 ha sido el amor de mi vida y estoy diciendo ha sido. ¿Esto puede significar que lo dejo? Puede ser… pero no lo voy a decir. A mí no me retira nadie, pero que sepáis que tengo este defectillo”.