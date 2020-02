Quién es Mikaela, la hija de Steven Spielberg que debutó en el cine para adultos [FOTOS]

Mikaela George Spielberg, hija del director de cine Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, reveló en una entrevista para el diario The Sun que desea convertirse en una estrella de la pornografía.

Spielberg, de casi 24 años, confesó al diario británico que se considera “un animal sexual” y que decidió sacar provecho económico de su cuerpo. “Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo."

"También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada”, agregó la joven.

A principios de abril de 1996, la bebé Mikaela fue adoptada por el ilustre cineasta, con solo un mes de edad. Era entonces la sexta hija de la familia y aún faltaba una hermana por llegar.

De ahora en adelante, su alias de la industria del porno es Sugar Star. Mikaela ya había subido varios vídeos explícitos en PornHub, pero los retiró rápidamente porque está en proceso de tramitar la licencia de trabajadora sexual de Tennessee.

Asimismo, afirma que una vez que obtenga la licencia, tomará clases de baile erótico y espera trabajar en un club de striptease.

El pasado fin de semana, Spielberg le comunicó su decisión a sus padres por videochat, ya que desde hace cinco años vive en Nashville, lejos de su familia. Según ella, Spielberg y Capshaw apoyan por completo su decisión, aunque sí se encuentran “intrigados, pero no decepcionados” por el estilo de vida de su hija.