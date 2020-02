Maxi López provoca a Wanda Nara en mensaje de cumpleaños a su hijo Benedicto

Han pasado 6 años desde que Maxi López y Wanda Nara rompieron su relación. Sin embargo, el tiempo no logró mermar las constantes grescas entre la expareja. Ahora, un emotivo mensaje de cumpleaños que el futbolista dedicó a su hijo Benedicto, ha llamado la atención por dejar entrever que no le es permitido saludarlo cara a cara.

Maxi López utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su pequeño por su onomástico. “No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que la sujetes y no caigas. Tus alegrías , triunfos y tus logros no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides, y si no me lo pides también”, dice parte del extenso saludo del deportista.

“No puedo decirte quien eres , ni quien deberías ser , solamente te quiero tal y como eres, por que sos una parte de mi y en este día tan importante quiero decirte lo mucho que te amo y lo importante que sos para mi con estas palabras ya que el destino no nos deja compartir tu día juntos. Te amo ‘benchito’ de mi vida y felices 8 añitos te desea papá”, continuó el argentino de 35 años.

Foto captura: Maxi López Instagram

La última frase del mensaje de Maxi López deja entrever que no puede ver al menor, por lo que muchos creen que es una indirecta para la modelo, quien afirmó durante una entrevista que “ver a los chicos solo depende de él”.

Maxi López y sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino

Además, López habría quedado muy incómodo con el video subido por Wanda Nara, en donde sus hijos llaman ''papi'' a Mauro Icardi, actual esposo de la celebridad argentina, quien interrumpió la relación entre ellos.