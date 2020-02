Viña del Mar 2020: canciones de Maroon 5 que se escucharán en el festival chileno

Sin duda una de las presentaciones más esperadas de Viña del Mar es la que prepara Maroon 5 para su show debut en el escenario de la Quinta Vergara.

En diciembre del 2019 se confirmó la participación de la banda americana liderada por Adam Levine y el show ha generado expectativa entre las miles de personas que llegarán a Valparaíso.

Las entradas para la edición 2020 del Festival Internacional de la Canción se comenzaron a vender a partir del 11 de diciembre y en un par de horas se agotaron los tickets para el jueves 27 de febrero, día en que se presentará el grupo de pop.

Mucho se ha hablado sobre el setlist que Maroon 5 presentaría en su concierto estelar frente al ‘monstruo’. Pero no queda duda que llegarán al Festival Viña del Mar para realizar una presentación inolvidable y deleitar al público con sus éxitos más populares.

PUEDES VER Viña del Mar 2020: cómo y dónde ver el evento más importante de la música latina

Girls like you

Esta colaboración con Cardi B resultó ser una de las canciones que rompió con los estereotipos y congregó a más de 20 artistas, cantantes, deportistas, políticos y personalidades para protagonizar el video musical.

Girls Like You - Maroon 5

Con un mensaje que destaca la fuerza femenina y empodera a la mujer, Adam Levine y la banda lograron posicionarse en el primer lugar de los charts en más de 11 países.

Sugar

El estilo de esta canción la hacen una de las preferidas por los fanáticos de la banda. Su tono pegadizo y su gran variedad de instrumentos impulsaron su éxito.

She will be loved

Este canción fue una de las que puso a Maroon 5 en el mapa y los seguidores de la banda esperan escuchar este hit durante su participación en Viña del Mar 2020.

Formó parte de su disco debut, Song About Jane, el cual fue lanzado en el 2002.

This Love

La letra de esta canción fue compuesta por el mismo Adam Levine para su primer álbum de estudio y se basa en la relación que tuvo el cantante con una de sus exnovias.

Sunday Morning

Esta romántica canción fue incluida como la banda sonora de diferentes películas como Something’s Gotta Give, Love Actually y Cheaper by the Dozen 2.