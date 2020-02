La teleserie Los Vilchez 2 acaba de incluir a su primer personaje que es abiertamente homosexual: se trata de Ignacio. ‘Nacho’, el nuevo vecino que acaba de llegar a la quinta, ha sorprendido a más de uno luego de confesar a Sofía y ‘Uchi’ que no le gustan las mujeres; sin embargo, la reacción de estas ha sido felicitada en las redes sociales por los cibernautas, pues en todo momento mostraron su empatía y respeto.

En sus primeras apariciones, se puede observar cómo Ignacio se muestra inseguro por revelar su orientación sexual, una situación común por la que deben enfrentar las personas de la comunidad LGTBI en diversos espacios, ya sea con su familia, trabajo o amistades.

“Aquí todos sabemos lo que es sentirse, de cierto modo, excluido”, le dice Hamilton a Ignacio luego que decidiera brindarle un espacio de su casa para que se quede a vivir por un tiempo. Esta es una de las frases que ha calado sobre los televidentes de Los Vilchez 2, quienes elogiaron la visibilización de un tema como este en una sociedad aún conservadora.

La historia de ‘Nacho’ no termina aquí, pues todo parece indicar que los guionistas de la teleserie tienen preparado más sorpresas para la audiencia. Por ejemplo, en el último programa emitido, el joven le cuenta a ‘Uchi’ y ‘Sole’ que sus padres lo rechazaron cuando les confesó que era gay.

“Lo que más pena me da es no poder ver a mi hermano que tiene ocho años. Mi papá dice que no quiere que lo ‘contagie’”, cuenta entre lágrimas.

De esta forma, América, después de mucho tiempo, incluye entre los personajes de sus novelas peruanas a uno que pertenece a la comunidad LGTBI, libre de estereotipos y, que más bien, retrata sus sentires frente a la discriminación.