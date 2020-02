Karen Schwarz no va a Mujeres al mando y la reemplaza Laura Borlini

Mujeres al mando, nuevamente, ha dado de qué hablar, pero esta vez ha sido el día que Karen Schwarz no se presentó en el programa de Latina. Ella fue reemplazada por Laura Borlini. Esto sucede después del cargamontón que la exreina de belleza y Cathy Sáenz recibieron por criticar el turbante de Anahí de Cárdenas.

Cuando dio inicio el magazine de Latina presentó una novedad, ya que apareció Cathy Sáenz acompañada de Laura Borlini. Esto prendió las alarmas en muchos, más aún cuando la argentina intentó explicar los motivos que causaron la ausencia de Karen Schwarz en Mujeres al mando.

PUEDES VER Karen Schwarz y Cathy Sáenz le piden disculpas a Anahí de Cárdenas por criticar su look

Lauria Borlini reemplazó a Karen Schwarz por misteriosa ausencia en "Mujeres al mando".

“Hola, ¿cómo están?, buenos días. Los saludo porque estarán sorprendidos. Se estarán preguntando: ¿Por qué no está Karen (Schwarz)? Karen esta indispuesta, Karen hoy no se siente bien y me ha pedido que venga a apoyar. Desde acá te envío un beso gigante”, expresó Laura Borlini mientras Cathy Sáenz asentía.

Acto seguido, Laura Borlini reveló la fecha del retorno de Karren Schwarz a Mujeres al mando: “El lunes te esperamos aquí en el programa, donde te corresponde”.

Esta ausencia se da un día después de que tanto Karen Schwarz como Cathy Sáenz recibieran fuertes críticas tras los desatinados comentarios por uso del turbante de Anahí de Cárdenas. No se conoce si Schwarz ha tenido alguna complicación física tras la andanada de críticas.

Asimismo, no hace mucho, cuando estalló el pleito entre Karen Schwarz y Rodrigo González, fue la propia Laura Borlini quien reveló que la exreina de belleza estaba atravesando por un embarazo muy complicado. Cabe preguntarse si la conductora de Mujeres al mando se encuentra en una situación delicada por la gestación.