Karen Schwarz aprovechó un breve espacio de Mujeres al Mando para hablar de la polémica que tiene el programa con Anahí de Cárdenas. Esto se generó debido a unos comentarios que lanzó junto a sus compañeras durante la emisión del espacio televisivo de Latina.

La ex Miss Perú trató de justificar lo dicho por las panelistas en el programa matutino. Al respecto, se puso al frente de las cámaras, al lado de Cathy Sáenz.

Karen Schwarz habló en Mujeres al mando sobre lo sucedido en su pasada emisión.

“La producción la hizo parte (a Anahí de Cárdenas) de este listado de actrices y de personajes públicos, de los looks. Puntualmente, voy hablar con mis palabras, lo que yo le pedí a Danitza García, que es una gran amiga mía y ella siempre tiene el tino para hablar y referirse a la mujer, porque ella valora a la mujer y la gente que la sigue lo sabe, se habló puntualmente de su maquillaje y luego de su ropa”, dijo la pareja de Ezio Oliva.

“Lo que queremos hacer acá en Mujeres al Mando es que no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos; al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que no se tumba en su casa, que es una luchadora, que está parando alfombra roja, porque así lo demuestra en las redes”, expresó la conductora de televisión.

Así también, Karen Schwarz dio a entender que muchas personas están haciendo un ‘cargamontón’ en contra de su programa. “Lo digo desde el fondo de mi corazón, me da muchísima pena que agarren cualquier cosita mínima de este programa para querer hacernos leña”, manifestó.