Janet Barboza demandará a Susan Prieto por asegurar que se burló de su aspecto físico

Janet Barboza expresó su molestia por los comentarios que recibe tras la acusación en su contra perpetrada hace semanas por parte de la cantante Susan Prieto.

“Bueno se me ha dicho discriminadora es algo que definitivamente no voy aceptar. La señorita Susan Prieto está mintiendo al igual que su mamá. Yo tenía un programa de televisión en Willax que se encargaba de difundir la música peruana de artistas consagrados y nuevos”, dijo la popular ‘Rulitos’.

“Yo no conocía a Susan Prieto y mi productor en ese entonces me pide por favor apoyar aun nuevo valor. La recibí con mucho amor del mundo y recién conocí a Susan”, exclamó la conductora.

“Me voy a tomar definitivamente todo el derecho de tomar acciones que yo considero por qué no te pueden decir a la ligera discriminadora, ni racista. Son hechos que afecta contra la libertad de una persona. Esto nunca pasó", sentenció la figura de Latina.

De la misma, la madre de la artista se pronunció sobre el tema. “Mi hija no tiene costumbre de mentir, Janet Barboza es una persona pública obviamente trata con tanta gente, que bueno hay comentarios que a veces uno hace y simplemente no lo consideran”, aseguró la progenitora de Susan Prieto.

“En el momento me afectó un poco pero igual en general, yo siempre he tratado que este tipo de comentarios no lleguen a mí tan fuertemente”