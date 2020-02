Hugh Jackman y Jeffrey Dean Morgan conmueven con mensaje a niño que sufre bullying por enanismo

Los actores Hugh Jackman y Jeffrey Dean Morgan quedaron totalmente conmovidos al ver las desgarradoras imágenes protagonizadas por Quadren, un niño australiano de 9 años que padece acondroplastia, enfermedad que consiste en un trastorno del crecimiento óseo que impide el cambio del cartílago a hueso. Esta patología se conoce popularmente como ‘enanismo’.

El clip del niño se viralizó rápidamente a través de las redes sociales por el potente mensaje que envía la madre del menor, Yarraka Bayles, quien hace un llamado a todos los padres acerca de la crianza de sus hijos.

“Quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros, este es el efecto que tiene el acoso escolar. Esto es lo que hace el acoso escolar. Entonces, ¿pueden educar a sus hijos? ¿A sus familias, sus amigos?”, ella pide. “¿Te preguntas por qué los niños se están matando?”, cuestionaba la mujer, mientras su pequeño inundado en llanto pedía una soga para poder suicidarse.

“¡Quiero morir ahora mismo! ¡Dame un cuchillo, quiero matarme!” solloza el pequeño, inconsolable, tras haber sido retirado de su escuela por las burlas y maltratos por parte de los demás niños. “Quiero apuñalarme en el corazón, me miras. Quiero que alguien me mate”, exclamaba.

Las estrellas de cine Hugh Jackman y Jeffrey Dean Morgan no fueron ajenos al llamado de Yarraka Bayles y su hijo. Inmediatamente ambos actores respaldaron a Quadren con mensajes de apoyo que enviaron por medio de sus redes sociales.

“Quaden: eres más fuerte de lo que crees y no importa qué, tienes un amigo en mí. Todos, seamos amables los unos con los otros. La intimidación no está bien, punto. La vida es bastante difícil. Solo recordemos: cada persona frente a nosotros enfrenta algún tipo de batalla, así que seamos amables”, dijo el protagonista de X-Men en un video que publicó en Twitter.

Por su parte, Jeffrey Dean Morgan también le ofreció su amistad a Quadren y pidió conocerlo en persona. “Lo que quiero que sepas es que tienes amigos, incluido yo. Soy tu amigo. Todavía no me has conocido, pero veremos si podemos cambiar eso. Tal vez tu madre pueda enviarme un mensaje. Tienes un montón de amigos aquí, en el mundo que aún no has conocido. Estamos aquí, te respaldamos. Necesitas saber eso. Mejorará”, señaló el villano de The Walking Dead.