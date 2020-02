Danna Paola sobre su polémico episodio en La Academia: “A lo mejor exageré"

La cantante Danna Paola causó polémica cuando en su papel como jurado de La Academia decidió reclamarle al concursante Gibrán por haberla insultado.

Ahora ha decidido hablar del tema en una reciente entrevista que ha tenido con los youtubers Pepe y Teo.

Hacia el final de la charla la también actriz habló sobre el controversial episodio en el programa de concurso y aclaró que nada fue planeado.

“Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido genuino de mi parte”, comentó.

Además Danna Paola expresó que tal vez exageró, pero que no se iba a quedar callada si alguien la insultaba.

“Todo este desmadre que se armó con los chicos de La Academia, con Gibrán, Francely, no fue nada planeado, de hecho yo sí estaba muy molesta. Chance y a lo mejor sobre exageré cosas, pero yo no me quedo callada. A mí que alguien me insulte, por más mínimo que sea, en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional, sorry”, expresó.

PUEDES VER Danna Paola vuelve a ser víctima de burlas por participantes de La Academia

La cantante señaló que no fue fácil lidiar con toda la atención que generó este episodio, pues se hablaba del tema en varios programas de espectáculos y además comenzaron a hacer ‘stickers’ con el rostro de la intérprete.

“Estar en el foco no me gusta, no me gusta que todo el mundo esté hablando y que me lleguen 20 mil notificaciones en el celular. Tuve que borrar Twitter e Instagram. Aunque esto fue chistoso y yo me reí, no, la pasé fatal, porque eso invade tu paciencia y salud mental”, explicó la joven de 24 años.

Danna Paola señala que tal vez "exageró" al increparle al concursante Gibrán por haberla insultado. Foto: Instagram

Danna Paola resaltó que la polémica la afectó emocionalmente: “Con todo este despapaye me entró un ataque de ansiedad. Vivir con ansiedad es algo muy horrible y estar en este medio es bien cañón”, aseguró.

La artista también habló de su carrera musical y actoral: de cuando obtuvo uno de sus más importantes papeles interpretando a ‘Patito’ en Atrévete a Soñar.