Christian Domínguez se retracta: “El matrimonio no es mi prioridad”

Luego de que hace unos días asegurara que se casaría este año con Pamela Franco, Christian Domínguez parece haber dado un paso atrás y confesó no saber si contraerá matrimonio con la cantante de Alma Bella.

Christian Domínguez estuvo como invitado en Válgame, donde fue consultado sobre la boda con Pamela Franco. Contrario a lo que dijo a En boca de todos, el líder de La Gran Orquesta Internacional reconoció que no está seguro de entablar nupcias con la cumbiambera.

Christian Domínguez estuvo como invitado en "Válgame".

“Sí nos vamos a casar, pero tengo que esperar un documento. Así me tienen un año más o menos que debe salir. Me tienen cada tres cuatro meses, ahora me dicen antes de mayo”, resaltó el artista.

Cuando fue interrogado por sus deseos de formar una familia con Pamela, Christian Domínguez recalcó: “Tenemos muchos planes. Uno de ellos es esperar, que no se maneje de manera lúdica. Me preguntaron este año (En boca de todos), me encantaría que fuera este año”.

Sin embargo, Christian Domínguez sorprendió a todos al afirmar que el matrimonio no está en su lista de prioridades.

“Le pregunto ‘amor ¿qué pasaría si, Dios mediante, sales embarazada? ¿Te va a gustar casarte embarazada o no? Nos gustaría que fuera este año (la boda), pero nuestra prioridad no es el matrimonio, sino un bebé”, sentenció la pareja de Pamela Franco.