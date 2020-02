Estilista de ‘Mujeres al mando’ se disculpa con Anahí de Cárdenas [VIDEO]

Luego de los polémicos comentarios de los estilistas del programa Mujeres al mando sobre el look que utilizó la actriz Anahí de Cárdenas en el avant premier de la película Locos de Amor 3, una de ellas pidió disculpas a la intérprete en vivo.

Giulianna Sanmarco se presentó nuevamente en Mujeres al mando y antes de comenzar con el bloque Va o no va, solicitó unos minutos para poder expresar su arrepentimiento públicamente, al igual que lo hicieron el pasado jueves 20 de febrero las conductoras del programa Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“Si bien me disculpé directamente con Anahí y ha sido realmente todo lo gentil y persona maravillosa que es. Esta audiencia es la que me ha visto”, manifestó conmovida la mujer.

Además, brindó las razones por las que habría comentado sobre Anahí de Cárdenas: “He sido muy torpe y estoy muy avergonzada por lo que dije ese día por ignorancia y por no haber hecho mi tarea porque de verdad que no sabía. No sabía que ella estaba pasando por este momento tan difícil, ella es una flor de hierro, pero ahorita está un poco frágil”, agregó.

Asimismo, señaló que su trabajo no busca perjudicar al resto sino brindarles una ayuda: “No hay derecho que yo haya hecho comentarios que no me gusta hacer, estos espacios son para construir, son para dar un plus, un valor agregado. No son para hacer sentir mal a las personas, esa siempre ha sido mi línea y por eso es que les pido disculpas al público entero, mil disculpas”, afirmó en el programa Mujeres al mando.

Finalmente, aseveró que nunca tuvo la intención de ofender a Anahí de Cárdenas: “No ha sido con mala intención, esa no soy yo. Son 30 años que construyo reputación y la reputación es como un cristal”, expresó Giulianna.