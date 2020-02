Yidda Eslava encabeza campaña por Solsiret Rodríguez y otras mujeres que fueron asesinadas

Yidda Eslava se sumó a la lucha contra la violencia de género que viene enlutando a miles de familias en Perú. La pareja de Julián Zucchi utilizó su cuerpo como un lienzo para escribir la lista de mujeres que fueron asesinadas sin piedad por las personas que juraron quererlas.

“Cómo me duele. A mí las huellas de estos nombres me quedarán en la piel 2 días más, pero el dolor de las familias, y los niños huérfanos, no dejan de retumbar en mi cabeza, eso no se quita con agua y jabón”, se lee como parte del fuerte mensaje que publicó la actriz nacional.

Yidda Eslava protesta en Facebook por feminicidios ocurridos en 2020.

“Llevo en mi piel el nombre de 24 mujeres asesinadas en lo que va del año (2 meses) según la base de datos y cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de corazón espero que no sean más”, expresó Yidda Eslava en las primeras líneas de post que realizó en Facebook.

La intérprete que participó en la película “Sí, mi amor” enumeró cada una de las víctimas que fueron asesinas sin compasión, y pidió a sus seguidores que reflexionen y se sumen a la lucha para frenar más los feminicidios en Perú.

Por los recientes casos de investigación, Yidda Eslava no fue ajena al dolor que siente la familia de Solsiret Rodríguez.

“Y el último y no menos doloroso el caso de Solsiret Rodríguez, desaparecida desde agosto del 2016, dijeron que abandonó a sus hijos y que se había fugado con un hombre, la verdad, la pareja del hermano gemelo del padre de sus hijos la descuartizó después que discutió con ella”, acotó.

Finalmente, la actriz nacional hizo un llamado al sistema de justicia de nuestro país tener más celeridad en estos delicados temas.

“Hay que actuar, desde nuestro lugar, desde tu tribuna, ensayando estrategias que nos ayuden a eliminar el machismo insertado en nuestra sociedad, tanto en hombres como en mujeres, y mejorar nuestro sistema JUDICIAL, las denuncias por violencia parecen escritas en el aire”, exhortó.