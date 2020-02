Con una actitud prepotente, Yiya ha iniciado la nueva temporada de ‘Supervivientes 2020’. Así es, la modelo no se quedó callada al escuchar que bromeaban sobre ella por recoger la mesa. Fue tanta la mofa que se dirigió a Rocío Flores “Tú a mí no te dirijas”, le increpó, “a ver si es verdad que no te diriges a mí”.

Pero al continuar con las bromas pesadas, Yiya se acercó a la hija de Rocío Carrasco y le increpó: “A ver si dejas de poner cara de estreñida cada vez que se refieren a mí, que hablan de mí, o que yo hablo de algo o de alguien, porque tú no existes”. Ante eso, Rocío dijo que no le importaba lo que ella hablara.

La sobremesa no acabó tan bien, pues Yiya, que estaba realmente fastidiada, mencionó algo que a muchos puede no agradar. “Si quieres algún mérito y ganártelo a mi costa, te refieres a mí directamente. Yo tengo papá y tengo abuela, tengo las dos cosas, ¿vale?”, vociferó la también periodista.

Esto último llama la atención, ya que esta mañana se reveló que Rocío Flores tiene una acusación legal por haber maltrato físicamente a su madre en el 2012. Por ello, la concursante respondió fuerte y claro: “los familiares, como no están concursando, los dejas”.

Pero este no sería el primer enfrentamiento de Yiya en ‘Supervivientes 2020’, pues dos días atrás protagonizó una bronca con Fani en el aeropuerto. Es así que la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y Rocío Flores se volvieron inseparables.

¿Quién es Yiya?

María Luis del Guillén es su nombre, pero es popularmente conocida como Yiya. Periodista y modelo de 31 años, conocida por el carácter fuerte que maneja y por pregonar su opinión sin importar nada.

La joven tuvo participación en ‘Un príncipe para tres princesas’ en la que manifestó, de buenas a primeras, que era una mujer egocéntrica.

Y, por si fuera poco, en el 2018 inició un negocio, una shisería, en Madrid, en la que pone en el escenario a diferentes artistas. En sus redes sociales ha demostrado estar muy involucrada en su empresa y que trabaja con ardua pasión.