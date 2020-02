‘Supervivientes 2020’: Antonio Pavón agredió a Aneth Acosta con insultos racistas [VIDEO]

Antonio Pavón dará un gran salto a las pantallas de España con ‘Supervivientes 2020’ que estrena hoy. Pese a que recién iniciará su carrera televisiva, en Perú es considerado como una celebridad por su participación en diversos realities de competencia. Sin embargo, también es conocido por sus incontables faltas de respeto.

El extorero de 38 años se vio envuelto en una difusión de audios que le llevaron a disculparse de manera pública. ¡Increíble, pero cierto! Fue a través de Instagram que, a fines de 2018, se filtraron una serie de audios donde Pavón insultaba reiteradamente a Aneth Acosta, presentadora y blogger peruana.

“Yo soy un tío educado, que me he educado de una forma diferente a ti, que eres una india marginal. Y como eres una india marginal, eres peruana y tienes esa educación, vas a vivir y te vas a morir así. Nunca serás como yo y no tendrás la educación que yo he tenido. ¡India!”, le dijo a la amiga de Isa Pantoja.

Como ya había quedado mal en Perú, ocasionando que muchos pidieran su expulsión del país, a Pavón no le quedó más que disculparse. “La verdad que la frase es repugnante, es horrible. […] Quiero que, por favor, entiendan que eso fue una reacción. Reaccioné de la peor manera a una persona que me estaba humillando”, intentó justificarse.

Pero Acosta, que fue parte de ‘Supervivientes 2019’, no sería la única que tuvo que aguantar los malos tratos del malagueño. En 2016, Pavón tuvo un altercado con el cómico peruano Edwin Sierra, momento por el que también tuvo que hacer sus disculpas públicas.

Otra de las personas con las que ha entrado en dimes y diretes es con la periodista de espectáculos Magaly Medina. Y es que la presentadora usó su programa ‘Magaly TV: La firme’ para mostrar capturas de redes sociales en las que se evidencia que el español insultaba a usuarios, a quienes, en algunos casos, tachó de ‘tercermundistas’.

Frente al hecho, Medina indicó lo siguiente: “Yo respeto mucho a la gente y a quienes discrepan conmigo. Sinceramente no me pongo en ese tipo de enfrentamiento verbales porque respeto mucho al público”.

Arremete contra la madre de su hijo

Las discusiones también llegaron a su círculo más cercano. Luego de terminar su relación con la peruana Sheyla Rojas, el torero se vio involucrado en una serie de grescas. Pavón decía que la madre de su hijo no cumplía un buen papel, pues prefería estar con sus diversas parejas en vez de dedicarse al menor.

“Lo único que me importa es el bienestar de mi hijo. Que falta al colegio, lo cría una nana y la madre anda metiendo en su casa a diferentes hombres. A ella el niño no le importa. Solo para su imagen y ya ha demostrado en varias ocasiones la madre que es”, refirió al programa ‘Válgame Dios’ de Perú.

Solo queda ver cómo será el desenvolvimiento de Antonio Pavón en esta nueva edición de ‘Supervivientes 2020’ que inicia hoy, jueves 20 de febrero, a las 22:00 horas.