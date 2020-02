El expresentador Rodrigo González asegura que Susana Umbert se enfrentó con su amigo por las palabras emitidas por las panelistas de Mujeres al Mando, sobre el look de Anahí de Cárdenas.

Según ‘Peluchín’, la productora de Latina no toleró comentarios escritos por parte de su compañero, quien la criticó en redes sociales por la emisión de su programa, donde hacen mención a la ropa que usa la actriz.

“Tu comentario es de terror. ¿Bruta? ¡Si hablas y ofendes! Creo que deberías de informarte bien de lo sucedido antes de emitir comentarios ligeros”, comentó Susana Umbert al respecto.

Rodrigo González muestra pelea de Susana Umbert y su amigo

A lo que el usuario le habría respondido. “Es lo que veo mi querida Su.. lo que se vio en el programa por lo que vi me pareció de muy mal gusto”, dijo el amigo de Susana Umbert .

Susana Umbert tiene altercado en redes sociales con usuario

Ante estas palabras, la productora le pidió al internauta que se disculpe con las conductoras de Latina. “No viste el programa. No viste redes. No has visto el programa de hoy. ¿Brutas?¿ Hay que llegar al insulto?, sostuvo Susana.

Susana Umbert exige disculpas a las conductoras de Mujeres al Mando

De la misma manera solicitó que pare con los comentarios. "¡Ya basta de trato horroroso que existe! (...) Espero que te informes bien y pongas una disculpas correctas a las personas que has dicho brutas”, recalcó la productora.

PUEDES VER Cathy Sáenz cierra su Instagram tras críticas a Anahí de Cárdenas por usar turbante

Como se recuerda, Karen Schwarz y Cathy Sáenz hablaron sobre el outfit que utilizó la integrante de No me digas solterona 2 en el avant premiere de la película Locos de Amor 3.

“El look de Anahí ¿va o no va?”, fue lo que dijo Cathy Sáenz en su última transmisión, a lo que se argumentaron una serie de respuestas.

“Es un saco invernal con un vestido veraniego. Me gusta el turbante, a ella le queda, tiene facciones lindas y muy finas. El saco es el que tu esposo te da cuando tienes frío y te da el chal”, se escuchó decir a las conductoras.