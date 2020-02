Ozzy Osbourne revela el calvario que sufre tras haber sido diagnosticado con el mal de Parkinson. En una reciente conversación con el medio británico The Sun, el cantante de metal reveló su actual situación médica y confesó sentirse muy impotente ante los cambios que ha sufrido su cuerpo tras una fuerte caída.

El excantante de Black Sabbath confirmó en una emotiva entrevista realizada en enero que viene luchando contra la condición. Además, tuvo que cancelar su tour por Estados Unidos para poder llevar un tratamiento en Europa.

PUEDES VER Ozzy Osbourne cancela gira Norteamericana por mal de Párkinson

Como se recuerda, Ozzy Osbourne relató a Good Morning America que se enteró de su padecimiento luego de sufrir una fuerte caída en su vivienda. “Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba echado ahí [en el piso] muy calmado, pensando: ‘Bueno Ozzy, esta vez si la cag****’".

A pesar que ya pasaron algunas semanas desde el accidente, las consecuencias del golpe aún le causan gran cantidad de dolor y los analgésicos que toma para contrarrestar los síntomas de la enfermedad no son suficientes debido a su historial con las drogas. “Sufro de un dolor increíble”, reveló.

PUEDES VER Sharon Osbourne conmovida por las muestras de apoyo a Ozzy tras revelar su dura batalla contra el Parkinson

“Tengo que tomar todos estos calmantes para el dolor, pero me muero por todos esos opioides [drogas] que no puedo tomar”, lamentó haciendo referencia a la sobriedad que mantiene desde hace varios años, razón por la cual no puede ingerir medicamentos más fuertes.

Ozzy Osbourne

“La enfermera tiene mi medicación así que no tomo nada más que lo que ella me da... necesito ayuda para cambiarme, para tomar un baño... es muy extraño, ¿sabes?", expresó Ozzy Osbourne.

Cabe resaltar que la caída a la que el intérprete hace referencia, sucedió cuando se dirigía al baño en medio de la noche.