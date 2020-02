Nicola Porcella sorprendió a los televidentes al reaparecer, este jueves, en Todo por Amor. El ex chico reality estuvo presente junto a Karina Rivera, quienes tras dar la bienvenida al programa, comenzaron inmediatamente con el desarrollo de su contenido.

“Bienvenidos a Todo por amor. ¡Ayayay! Nicola todo lo que ha pasado ayer”, dijo la animadora infantil al iniciar el espacio televisivo.

Nicola Porcella vuelve a Todo por amor.

“Yo he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, ayer estuve un poco desconectado. Hoy llegué y me dijeron que había sido un revuelo”, dijo Nicola Porcella en referencia a lo sucedido con una de los concursantes el último miércoles.

Como se recuerda, el día miércoles la expareja de Angie Arizaga no se presentó en el espacio televisivo de Latina debido a la carga mediática por su comentario machista sobre Karina Rivera.

Sin embargo, en la última emisión de este 20 de febrero, el modelo apareció sin dar explicación alguna luego de lo ocurrido y se dispuso a seguir la programación al lado de su colega de conducción.

Nicola Porcella no apareció en Todo por amor

El último miércoles, Nicola Porcella no apareció en el programa de Latina. Karina Rivera fue la única conductora de dicha emisión.

El exchico reality se hizo presente nuevamente en Todo por amor tras polémico comentario a Karina Rivera.

Antes de iniciar el espacio televisivo del canal 2, la animadora infantil se tomó un breve tiempo al inicio para dejar un mensaje sobre la situación del exchico reality.

“Antes de empezar con el programa, quiero manifestarle que antes de ayer Nicola (Porcella) hizo un comentario fuera de lugar; estuvo muy mal lo que dijo. Él cometió un error y me pidió disculpas; lo hizo dentro y fuera del programa, no solamente a mí, ojo. Quiero dejar bastante claro esto, sino también a los directivos de este canal”, dijo Karina Rivera.

“Hoy, Nicola (Porcella) no va a estar con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a todas las mujeres del Perú”, agregó.