Magaly Medina a Nicola Porcella: “Es de brutos lo que le dijo a Karina Rivera”

Magaly Medina empezó su programa lanzando una durísima crítica a Nicola Porcella tras ser suspendido de Todo por amor por un comentario machista que le hizo a Karina Rivera durante el primer programa del espacio de Latina.

La conductora de Magaly TV, La Firme ironizó sobre las cláusulas que Latina le impuso a Nicola Porcella: “Ni a Kukin Flores le pusieron ese tipo de cláusulas”.

Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella tras separación de "Todo por amor".

Luego de comparar la censura que realizó Latina contra ella cuando hizo un post al poco de conocerse el dopping de Paolo Guerrero, se cuestionó el por qué la casa televisora no hizo lo mismo con la llegada de Nicola Porcella.

“¿Por qué no escucharon las redes, al público que comentaba a través de las redes sociales que pedía perennemente que no se le diera aun programa a alguien que demostró no tener respeto a las mujeres, que lo habían separado de un canal?”, se preguntó Magaly Medina.

Nicola Porcella fue separado de "Todo por amor" por comentario machista a Karina Rivera.

Luego de esto, arremetió contra las conductoras de Latina que no cuestionaron el pasado violento de Nicola Porcella: “Las mujeres le tendieron alfombra de flores. Lo llamaron ‘churro’, ‘guapo’, ‘eres bienvenido’. Qué clase de ignorancia es esa que no sabe separar el trigo de la paja”.

Asimismo, Magaly Medina insistió en que los conductores de Latina tan solo cumplen ordenes, sin discernir entre estas: “Son corderitos que dicen todo lo que les mandan. Entonces, no sean incongruentes, no denuncien a nadie, porque al primero que tendrían que denunciar es a su conductor”.

No contenta con esto, la popular ‘Urraca’ tuvo una fuerte frase para Nicola Porcella: “Ha demostrado que la cantidad de músculos que tiene no es equivalente a la cantidad de neuronas en su cerebro”.

Y agregó: “En su propio programa vino el garrotazo y eso de decirle a Karina que ella sólo la ‘gilea’ el gerente porque ahí está la plata; es una brutalidad, es de brutos eso. Es lindo pero bruto”.

Finalmente, acabó sus críticas dirigiéndose a Karina Rivera, a quien demandó mayor actitud al momento de dar a conocer su molestia sobre lo ocurrido con Nicola Porcella.

“Ella leyó lo que le dijeron... ¡Cómo le van a dar un tiempo para procesar! a él le brota, es espontáneo... Ha ido al gimnasio a meditar, pensar que mientras más pesas más cerebro... ¡Ay, karina! quá mal te queda el papel. Hubieras dicho ‘me he sentido atropellada como todas las mujeres del Perú. Por eso, en este canal han decidido que se vaya a su casa y me quedo yo al frente”.