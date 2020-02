Mau Nieto fue duramente criticado por los usuarios de las redes sociales luego de manifestar su rechazo ante el feminicidio de Fátima que ha remecido a todo México. El comediante reconoció su historial de comentarios machistas y pidió perdón a todas las mujeres que lastimó con ellos.

Todo inició el último 17 de febrero cuando Mau Nieto expresó que las protestas sociales en contra del alto índice de feminicidios en el país mexicano “no es cuestión de política”. Los cibernautas no se guardaron nada y respondieron con capturas de comentarios machistas que hizo en el pasado.

PUEDES VER Critican a ‘comediante’ por chistes machistas en redes sociales

Ante la ola de críticas, el mexicano decidió dar un paso al frente y pedir disculpas por este tipo de bromas.

“Es verdad, no los voy a negar. Están ahí, es evidente. Tuits de los que hoy me arrepiento mucho, yo nunca pensé que cosas que poníamos hace diez, cinco o incluso algunos son este año. Antes era una época en donde Twitter ponías cosas provocativas”, expresó.

PUEDES VER Luisito Comunica habla de las polémicas imagenes captadas en su canal de Youtube [VIDEO]

Además, Mau Nieto aseguró que es “imposible defender lo indefendible” y que es necesario hacerse responsables de lo que uno dice y hace.

“Ya me di cuenta que sí hay un límite y es muy fácil rebasarlo. Es difícil reconocer cuando cometimos un error”, explicó el mexicano.

PUEDES VER Millie Bobby Brown celebra sus 16 años con contundente mensaje a sus detractores

Mau Nieto y las acusaciones en su contra

La comediante Marcela Lecuona realizó un emotivo testimonio en el que revela que Mau Nieto iba a sus presentaciones para sentarse con los brazos cruzados en primera fila sin reaccionar a sus chistes.

“Y recordé un libro que acabo de leer en donde dicen que los hombres hacen este tipo de comentarios para decirte entre líneas: “Aquí no perteneces, no haces reír, lárgate, no sabes ni actuar. Este no es un lugar para ti, desiste'”, narra en parte del texto.