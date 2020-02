Marco Zunino vuelve a Chicago, el musical, en México

Luego de cinco años de encarnar al personaje que lo llevó a Broadway, Marco Zunino se vuelve a poner en la piel de Billy Flynn, el corrupto abogado de Chicago, el musical.

El actor protagoniza la exitosa obra esta vez en el escenario del teatro arquitectónico Telcel de México y acompañado de un destacado elenco encabezado por la recordada actriz Bibi Gaytán, quien hizo su regreso a los escenarios.

PUEDES VER Christian Domínguez borró tatuaje que se hizo junto a Isabel Acevedo

“Es increíble cómo un personaje puede quedarse contigo. Billy Flynn me acompaña desde el 2012 en Broadway. La última vez que lo interpreté fue en 2015 en Corea del Sur cuando fuimos de gira. Ahora México me da la oportunidad de volverlo a interpretar, lo cual lo tomo como un regalo, es maravilloso y me siento más que agradecido porque habiendo cantidad de gente que hace musicales y que pudo ser elegida para este papel, que los productores hayan pensado en mí es un honor”, afirma Zunino en conversación telefónica desde la ciudad de México DF.

La obra que lo puso en los ojos del mundo y que protagonizó, paradójicamente al lado de otra mexicana, Bianca Marroquín, ya fue estrenada en octubre pasado. Zunino se sumó al elenco, alternando el rol principal con el actor cubano Pedro Moreno. “Ya estoy realizando funciones desde el domingo último, pero mi estreno oficial está previsto para el 5 de marzo. Ha sido rarísimo volver a salir a escena con el musical. El primer día de ensayos me pasó algo muy loco, no sabía dónde estaba, por un momento sentí que todo era un déjá vu... Estoy muy contento con lo que me está pasando, con este regreso a los musicales”, anotó el actor.

El elenco conformado por más de 25 bailarines tiene en los roles principales de Roxie Hart y de Velma Kelly a las actrices María León y Bibi Gaytán respectivamente. “Todos han sido muy amables y buena onda conmigo. He tenido más ensayos con María León, quien ha sido muy amable, y de Bibi qué puedo decir, es encantadora. No me aguanté y le comenté su visita a ‘Nubeluz’ cuando ella formaba parte de la agrupación Muñecos de papel y yo era golmodi en el programa. Me dijo ‘claro que me acuerdo, cómo da vueltas el mundo, ahora nos toca trabajar juntos’. Realmente es encantadora”.

Dispuesto a ganarse un lugar en el escenario mexicano, Marco confesó que no pudo audicionar en Nueva York para ser parte del musical Moulin Rouge y otro más. “Me convocaron para hacer audiciones, pero ya tenía el compromiso de esta obra y no pude asistir. Para volver a Broadway hay que estar allá, y yo por ahora estoy enfocado en México. Chicago me tendrá ocupado hasta mitad de año”, puntualizó.