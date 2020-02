La presentadora de televisión Magaly Medina arremetió nuevamente contra Pedro Gallese. Y es que la popular ‘Urraca’ se refirió a las recientes declaraciones del futbolista sobre lo difícil que es para él su estadía en Lima.

Como se sabe, el deportista se encuentra radicando actualmente en Estados Unidos debido a su contrato con Orlando City . Y lo que llamó la atención a Magaly Medina es lo que dijo el guardametas en conversación con Sports Illustrated.

“Cuando estás en Perú, es difícil salir a la calle, ir de compras o lo que sea, porque alguien querría una foto, así que tan agradecido como yo [estoy], prefiero tener un poco más de paz”, aseguró Pedro Gallese, quién habría superado los escándalos de infidelidad y se encontraría nuevamente junto a su esposa.

A lo que la conductora le respondió en vivo durante la última emisión de su programa Magaly TV, la firme: “Dice que aquí no tenía paz ni tranquilidad”, dijo sarcásticamente la ‘Urraca’.

“Algo muy importante para mí y mi familia es vivir en paz. Sí claro, la estabilidad emocional en un jugador, en un deportista, en cualquier otra persona es fundamental para que uno trabaje bien. Pero lógicamente, si eres un tramposo y te vas a otro hotel y engañas a tu mujer y te ‘ampayan’. Ahí no vas a tener paz ni en tu casa ni en la calle”, sentenció la presentadora.

Megaly Medina se refiere al escándalo de infidelidad de Pedro Gallese. Foto: Captura.

Además, la figura de ATV agregó: “¿Por qué no les cuenta la verdad? Le llevé mariachis y ya a los tres días me perdonó”.

Asimismo, Magaly Medina advirtió al futbolista Pedro Gallese. “El consejo es que, si vienes a Lima, igual te vamos a ‘ampayar’ si es que andas de hotel en hotel”, arremetió.

Magaly Medina también sugirió que podría tener un reportero cerca al futbolista. “Como si en Orlando City, allá donde está, no hubieran tentaciones. Lo que pasa es que allá ¿quién lo va a ‘ampayar’? Tenemos un paparazzi por allá, mejor no hay que vender las cosas que tenemos, no hay que ponerlos en alerta. Se creen seguros, no, no están tan seguros”, finalizó la conductora Magaly Medina.