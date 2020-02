Magaly Medina anunció la noche de este miércoles el despido de uno de los reporteros de Magaly TV: la firme debido a que habría estado contactando con familiares y allegados de futbolistas para alertarlos sobre futuros ‘ampays’ a cambio de dinero.

Durante la última edición de Magaly TV: la firme, la conductora Magaly Medina lamentó la separación de unos de los integrantes de su equipo de investigación debido a malas prácticas periodísticas.

“Hoy no es un día feliz para este programa, para el equipo periodístico que lidero. No es un día feliz para la televisión que hacemos. Hoy hemos tenido que despedir a alguien de nuestro equipo por algo que nosotros no vamos a tolerar, no vamos a tranzar jamás. Jamás tranzaré con la corrupción”, precisó la periodista.

En esta línea, Magaly Medina recordó que durante el ‘ampay’ al jugador Carlos Zambrano se suscitó una situación similar en la que uno de sus ‘urracos’ fue sobornado a cambio de las imágenes que confirmaban su infidelidad a bordo de un yate.

“Jamás tranzaré que con el nombre de mi programa se pida dinero a cambio de. Yo no tranzo con mis ampays es algo que siempre he dicho.Nosotros hemos tenido hace poco un intento de soborno a uno de mis chacales cuando estaba grabando este ampay a Carlos Zambrano en altamar cuando estaba con sus amiguitas y amiguitos en el catamarán”, remarcó con bastante indignación.

Según denunció, uno de los hombres de confianza de Magaly Medina se contactó con la madre de Carlos Ascues para pedirle dinero a cambio de avisarle si su hijo era seguido por las cámaras de Magaly TV: la firme. La señora optó por comunicarse con el resto del staff y se resolvió separar al mal elemento.

“Yo dije mis chacales no se compran. No se venden. Hoy he tenido que despedir a alguien del programa. He tenido que separarlo del equipo, porque a las manzanas podridas hay que separarlas sin asco. No vale disculpa alguna”, condenó.

Magaly Medina tras críticas del ‘outfit’ de Anahí de Cárdenas: "¿El cáncer va o no va?

Magaly Medina en su programa arremetió contra las conductoras de Mujeres al mando, quienes criticaron el look de Anahí de Cárdenas en su programa. Lo que sucedió es que la actriz estuvo en la alfombra roja de Locos de amor 3, y Karen Schwarz , al igual que Cathy Sáenz criticaron de manera frívola el ‘outfit’ de la actriz al llevar un turbante por padecer de cáncer.

“Estas señoras hoy hacían crítica de vestuario de un avant premiere, de las alfombras rojas que hay acá. Estaban ahí unas señoras (asesoras de belleza) que no sabían nada tampoco acerca de quien es quien. Pero ellas sí, las conductoras de un programa tienen que saber quien es quien porque el nombre aparecía grande ‘Anahí de Cárdenas’", precisó.