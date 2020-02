Magaly Medina en su programa arremetió contra las conductoras de Mujeres al mando, quienes criticaron el look de Anahí de Cárdenas en su programa. Lo que sucedió es que la actriz estuvo en la alfombra roja de Locos de amor 3, y Karen Schwarz , al igual que Cathy Sáenz criticaron de manera frívola el ‘outfit’ de la actriz al llevar un turbante por padecer de cáncer.

“Hoy en la mañana hubo un tema en este programa llamado Mujeres al mando, además, las mujeres más indignadas del Perú, nadie puede criticarlas, nadie puede decirles nada, no... se van a la comisaría y denuncian que las maltratan psicológicamente, que les hacen bullyng virtual, que las acosan”, mencionó la periodista en tono sarcástico por las denuncias que han interpuesto Cathy Sáenz y Karen Schwarz en estas ultimas semanas hacia Rodrigo González.

PUEDES VER Magaly Medina arremete contra Karen Schwarz y le pide que pase su embarazo fuera de la TV

La conductora de Magaly TV, la firme lamentó que expongan a Anahí de Cárdenas pese a la enfermedad que está afrontando y se pongan a opinar acerca de su vestimenta que incluye un turbante.

“Estas señoras hoy hacían crítica de vestuario de un avant premiere, de las alfombras rojas que hay acá. Estaban ahí unas señoras (asesoras de belleza) que no sabían nada tampoco acerca de quien es quien. Pero ellas sí, las conductoras de un programa tienen que saber quien es quien porque el nombre aparecía grande ‘Anahí de Cárdenas’.

Magaly Medina indignada con conductoras de Mujeres al mando Foto: Captura

Asimismo, mostró lo que escribió la actriz respecto a las críticas que recibió. “Y miren lo que pone Anahí de Cárdenas tratando de tomarlo con ironía a lo que fue una cachetada a la situación que ella atraviesa. Dice: ‘¿En serio? A ver, no me queda de otra’”, contó la conductora.

Además, Magaly Medina explicó la razón por la que la actriz llevaba un turbante. “Ella apareció con un turbante porque está atravesando por quimioterapia y lo sabe el país entero. Y le decían, que suerte que el turbante esté de moda. Por que claro, con la frivolidad, con la insensibilidad las conductoras preguntaban y preguntaban a las críticas que habían invitado”, mencionó la popular urraca.

PUEDES VER Magaly Medina recordó la vez que Latina la echó de su canal junto a su programa

Tras ello, culpó a la producción y las conductoras por exponer a Anahí de Cárdenas, quienes tienen conocimiento de la enfermedad que padece.

“Ahí quienes son los culpables son quien ha puesto las imágenes de Anahí de Cárdenas, producción; segundo, las personas que estaban en la conducción que era la mamacha con Karen Schwarz (...) Cathy Sáen dice 'el look con este pañuelo ¿va o no va?, que tal Cathy Sáenz decirle a una persona y el cáncer ¿va o no va?", sentenció Medina.