Lana del Rey tras cancelar su tour por Europa: “He perdido mi voz”

Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos europeos tras cancelar varias fechas de su gira. La cantante se iba a presentar en varias sedes del viejo continente como París y Londres. Sin embargo, recientemente comunicó que se vio obligada a anular los shows debido a una enfermedad.

La gira debía iniciar este 21 de febrero con una presentación en el Ziggo Dome de Ámsterdam; luego continuaría hasta los primeros días de marzo. A través de redes sociales, la intérprete pidió disculpas a sus fans y explicó los motivos que la llevaron a tomar la radical decisión.

PUEDES VER Lana Del Rey revela que compró su vestido para los Grammy en un insólito lugar

“Disculpen por decepcionarlos a último momento, pero esta enfermedad me tomó por sorpresa y he perdido mi voz”, indicó. A pesar de que no se conocen más detalles sobre su afección medica, diferentes medios internacionales hablan de infecciones respiratorias.

Lana del Rey

Mediante el comunicado también confirmó que se tomará un largo descanso por recomendación de sus médicos. Esto ha causado gran preocupación entre sus fanáticos, quienes ahora se preguntan si sus próximas presentaciones también se verán afectadas debido al estado actual de salud de Lana del Rey.

Cabe resaltar que la artista debe llegar a Sudamérica en marzo para el Lollapalooza Chile 2020, pero ahora su participación genera dudas entre sus seguidores.

“El doctor me ha recomendado 4 semanas de descanso por el momento. Lamento decepcionarlos, pero necesito mejorarme. Con amor, Lana”, finalizó la artista de 34 años.

PUEDES VER La reacción de Lana del Rey cuando Billie Eilish le ganó en los Grammy 2020

Por el momento se desconoce si las fechas canceladas de su tour Norman Fucking Rockwell serán reprogramadas o si las personas que ya tenían una entrada recibirán alguna compensación económica o devolución.

Lana del Rey (Foto: AFP)

Los fanáticos de la compositora expresaron su descontento a través de las redes sociales. “No he esperado dos años por ver a Lana del Rey para que ella cancele su tour una semana antes” y “Que Lana del Rey cancele su tour es, y no estoy siendo dramático, lo peor que me ha pasado”, son algunos de los comentarios presentes en Twitter.