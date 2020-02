Kurt Cobain: el verdadero significado de ‘Smells Like Teen Spirit’

Kurt Cobain fue para la década de los noventa lo que Elvis Presley representó para los cincuentas: una figura que delineó a toda una generación de jóvenes que crecieron junto a él.

El legado del líder de Nirvana se puede explicar desde varias aristas, pero una de las más importantes concierne a sus canciones, verdaderos himnos coreados por los jóvenes de inicios de 1990. Y si hablamos de himnos de Nirvana, indudablemente hablamos de ‘Smells Like Teen Spirit’.

'Smells Like Teen Spirit’ no solamente es la canción que abre el disco Nevermind (1991), sino que es una de las canciones más escuchadas y ‘versionadas’ de todo el repertorio de Nirvana. De acuerdo a los entendidos, su importancia es tal que no solo los puso en el mapa, sino que dio luz a toda la escena grunge.

A propósito del cumpleaños del ídolo de los noventa, conoce el origen del nombre de esta canción, qué lo inspiró y quién es la mente detrás del nombre que motivó a millones de adolescentes a revelar lo más duro de su personalidad.

Smells Like Teen Spirit: el origen del nombre

Literalmente, ‘Smells Like Teen Spirit’ significa ‘huele como el espíritu adolescente’ en español. Sin embargo, el origen de este nombre está lejos de asociarse con lo épico que suena.

Mucho tiempo antes de lanzar esta canción, en agosto de 1990, Kurt Cobain solía frecuentarse con Kathleen Hanna, integrante de la banda Bikini Kill.

En una entrevista, la cantante comentó que, tras salir de juerga con Cobain, fueron al motel donde él se hospedaba y, mientras dormía, cogió un marcador y escribió en la pared: “Kurt smells like Teen Spirit” (“Kurt huele como el espíritu adolescente”). Lo anecdótico es que 'Teen Spirit’ es un desodorante para adolescentes, muy popular en aquella época.

El desodorante Teen Spirit, la 'inspiración' para la canción de Nirvana 'Smells like teen spirit'.

Kathleen Hanna contó que escribió esa frase como referencia a Tobi Vail, el baterista de su banda, con quien Kurt Cobain solía salir bastante seguido y que usaba el desodorante de Teen Spirit. Según ella, el olor característico de este producto fue como la esencia con la que Tobi había marcado a Kurt.

Tiempo más tarde, esta frase sirvió para titular una canción cuyo riff principal salió prácticamente de improviso, durante una sesión de jamming de Nirvana. El mismo Kurt Cobain dijo, años después, lo que intentaba hacer con ese tema: "estaba tratando de escribir la última canción pop. Básicamente, estaba tratando de arrebatar algo de los Pixies. Conecté con esa banda tan fuerte, que debí haber estado con ellos, o al menos en una banda de covers a los Pixies”.