Karina Rivera rompió su silencio y se pronunció tras los polémicos comentarios de su excompañero de conducción en Todo por amor, Nicola Porcella. La animadora infantil dijo cómo se sintió después de la frase del exchico reality, que fue tildada como “machista”.

En conversaciones con Mujeres al mando, la nueva figura de Latina comentó que sí le afectó lo dicho por la expareja de Angie Arizaga. No obstante, aseguró que él se disculpó personalmente por sus desatinadas palabras.

Nicola Porcella decidió no aparecer en "Todo por Amor" y se evalúa su retiro definitivo.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, [fue] la adrenalina del primer programa”, reveló Karina Rivera.

Así también, confesó que el exchico reality fue muy insistente en pedirle disculpas. “Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla… Yo salí de acá (Latina) y él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’", sostuvo la animadora infantil.

"Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, agregó Karina Rivera.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre si su excompañero volvería al programa o será un retiro permanente. Al respecto, le dejó un contundente mensaje. “Obviamente los ojos están puestos sobre él ahorita. Que no vuelva a suceder algo así, Nicola”, añadió.

Como se recuerda, Nicola Porcella soltó un polémico comentario el pasado lunes, día del estreno de Todo por amor. “Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo el modelo, cuyo comentario generó la indignación de la audiencia peruana y los usuarios en redes sociales.