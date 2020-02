Todo por amor causó gran conmoción al anunciar que Nicola Porcella era suspendido por tiempo indefinido tras el comentario machista que lanzara a Karina Rivera durante la emisión de su primer programa. Ahora, Rodrigo González aprovechó su espacio en Instagram para enviarle una curiosa recomendación a la conductora del espacio de Latina.

Desde que se anunció su retorno a la pantalla chica con programa propio, Rodrigo González se mostró en contra de esta contratación y no perdió tiempo para arremeter contra Latina y la gerente de contenidos Susana Umbert (quien hace unos días le interpuso una demanda junto con Karen Schwarz y Cathy Sáenz).

En ese sentido, cuando Nicola Porcella lanzó el desagradable comentario: “Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal, que nos van a poner la plata”, Rodrigo González no se guardó nada y atacó duramente al polémico exchico reality.

Pero cuando en el último programa de Todo por amor apareció Karina Rivera comentando que Nicola Porcella era suspendido sin fecha de retorno confirmada, el popular ‘Peluchín’ no se quedó callado y lanzó duras críticas contra Latina y Susana Umbert.

En sus historias de Instagram donde se ve el mensaje de Karina Rivera, se pueden leer los comentarios de Rodrigo González.

PUEDES VER Nicola Porcella se disculpa con Karina Rivera por comentario tildado como machista

“¡Qué raro! Ayer le dijo que era su fan y con unas flores de canje pasaron a otro tema”, en la siguiente historia de Instagram, Rodrigo González continuó la idea: “Producciones Susana Umbert ‘la salva programas’ y canales”.

Sin embargo, lo más anecdótico de estos comentarios vinieron en su última historia de Instagram respecto a este tema, donde el exconductor de Válgame Dios le hizo un particular pedido a Latina y a Karina Rivera.

“Pobrecito, no se encuentra bien. Toda nuestra solidaridad con él... ¡Ay, Kari! Revive a Timoteo y que te acompañe, es más ubicado y nos hace más gracia”, en relación al programa infantil donde la conductora de hizo conocida, Karina & Timoteo, siendo este personaje un dinosaurio muy querido por los niños en su momento.

La suspensión de Nicola Porcella

Algunas de las palabras de Karina Rivera sobre la suspensión de Nicola Porcella fueron: “Él cometió un error y me pidió disculpas; lo hizo dentro y fuera del programa, no solamente a mí, ojo. Quiero dejar bastante claro esto, sino también a los directivos de este canal”.

“Hoy, Nicola (Porcella) no va a estar con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a todas las mujeres del Perú”, agregaría Karina Rivera al inicio del tercer programa de Todo por amor.