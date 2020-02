Ezio Oliva en medio de la presentación de su nuevo tema 30 Horas, fue consultado sobre las publicaciones que ha hecho Rodrigo González en referencia a un retoque que se habría realizado en el rostro.

“Yo no voy a hablar del tema porque hace mucho tiempo mi equipo, Sony Music y yo, venimos sacándonos la mugre como no tienes idea. Venimos trabajando muchísimo por este lanzamiento con mucha ilusión, con mucho cariño; es una canción que además nos ha traído mucho, y no es justo para mi equipo que este lindo momento se vea opacado por algo que claramente no es de lo más bonito”, mencionó el cantante.

PUEDES VER Ezio Oliva se habría operado la nariz, según Rodrigo González

Asimismo, también se refirió a la demanda que ha interpuesto Karen Schwarz en contra del popular ‘Peluchín’.

“Lo único que les puedo decir es que yo estoy completamente de acuerdo con mi esposa, yo respaldo completamente a mi esposa. Lo que diga, lo que haga, lo que sienta lo respaldo completamente y estoy completamente de acuerdo”, aseguró el intérprete.

Ezio Oliva Foto: Carlos Contreras M.

Además, recalcó que respeta lo que piensen las demás personas y aseveró que lo más importante en su vida es su familia.

“Si las opiniones vienen con respeto está bien. Pero realmente lo que importa de verdad es que Karen, yo, mi familia, y mi casa estén bien y estemos de acuerdo. Como te vuelvo a decir, yo respeto las opiniones pero para mi son solo eso, opiniones”

Por otro lado, valoró la labor de su público por todo el apoyo a lo largo de estos años.

PUEDES VER Ezio Oliva evita hablar de la pelea de Rodrigo González y Karen Schwarz

Ezio Oliva respalda a Karen Schwarz Foto: Carlos Contreras M.

“Estoy muy agradecido con la gente, tremendamente agradecido porque los conciertos continúan (...) empiezo a entrar poquitito a poquitito a un país tan competitivo como México. Cada vez siento más respaldo de la gente en los conciertos”, dijo el esposo de Karen Schwarz.

Asimismo, puntualizó que no tiene pensado seguir su trayectoria en otro país. “Por más que mi carrera crezca y tenga la suerte de que pase todo lo que estoy soñando, yo no me muevo de mi país”, acotó.