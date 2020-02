Estado podría intervenir para proteger a hijos de Jefferson Farfán y Melissa Klug

Tras los escándalos sobre los últimos audios que exhibió doña Charo Guadalupe —en los que se escucha a Melissa Klug discutiendo con Jefferson Farfán— y todas las posteriores respuestas que han desatado, el programa En boca de todos entrevistó a una abogada para consultarle qué medidas podría tomar el Estado en defensa de los menores.

La abogada Rosario Sasieta brindó detalles sobre la posibilidad de que el Estado decida tomar medidas para evitar que los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán sean perjudicados por los conflictos de sus padres, ya que son menores de edad.

“¿El Estado puede tomar acciones legales cuando el tema se expone de manera mediática y se llega a comprobar que afecta a los niños?”, preguntó el conductor de En boca de todos, Ricardo Rondón.

La especialista Rosario Sasieta respondió de manera contundente. "Sí podría. Y podría buscar un entorno familiar adecuado para que los niños puedan estar en un lugar que no sea tóxico”, afirmó.

Rosario Sasieta explica qué pasaría con los hijos de Melissa Klug tras escándalo mediático. Foto: Captura.

Además, aclaró que los hijos de Jefferson Farfán podrían ser enviados al cuidado de algún familiar cercano, ya que no sería justo que utilicen la ayuda destinada a niños desamparados. “Pero siempre en el entorno familiar, no estamos pensando llevarlos a un lugar donde ocuparían un espacio que necesitan muchos niños que son indigentes y no tienen dinero", resaltó la abogada.

Como se sabe, la ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció tras la difusión de los audios que afectarían su imagen como madre y aseguró que prefiere el bienestar de sus pequeños. “Por recomendación de mi abogado y por la paz mental de mis hijos, no voy a declarar sobre el tema. Estoy asesorándome correctamente para saber qué paso dar”, señaló recientemente Melissa Klug.